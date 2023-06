Roberti (FdI) replica a Placca (Pd): "Concretezza, non polemiche"

Non si placa la polemica sulla nuova discarica di Ginestreto (foto com’è oggi) di Sogliano. Nei giorni scorsi Dario Placca, segretario Pd di Borghi, aveva accusato la maggioramza di centro destra che guida il comune di non evere informagto i cittadini. A lui risponde William Roberti segretario di Fratelli d’Italia di Borghi: "Ricordiamo al segretario Placca che Sogliano è amministrata dai suoi compagni di partito. Dovrebbe essere il Pd di Borghi a spiegare ai cittadini ciò che ha deciso il Pd di Sogliano. Chi meglio degli esponenti dem può illustrare il progetto della nuova discarica progetto avanzato dalla ’Sogliano Ambiente Spa’ e avallato dal Comune. A differenza delle giunte di sinistra, la maggioranza preferisce la concretezza alla polemica. Forse il Pd di Borghi dimentica che, a parte l’amministrazione Sabatini, le giunte di Sogliano sono sempre state di sinistra. Dal 2019 il dialogo tra i due enti è sempre stato diretto, e costruttivo".

Sulla viabilità alternativa del tratto della Sp 13 dell’abitato nella frazione dello Stradone, Roberti ricorda che "il Pd di Borghi dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il vecchio progetto per cui erano stati stanziate le risorse è stato prima sospeso nel 2015 dalla giunta Mussoni, sospensione prorogata sempre su richiesta dei proponenti nel 2019 dall’Amministrazione a guida Pd; per finire archiviata nel 2021 in quanto irrealizzabile. Se era così facile la soluzione, perché non l’hanno portata a termine visto che erano disponibili soldi e progetti validi? Sono state fatte diverse campagne elettorali dalla sinistra promettendo un’opera già finanziata, ma mai realizzata".

Ermanno Pasolini