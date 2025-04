Roberto Colacone premiato al Gran Galà del Calcio Adicosp per il settore giovanile del Cesena

Il prossimo 5 maggio, a Roma, si terrà il Gran Galà del Calcio Adicosp (Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi). Tra i premiati ci sarà anche Roberto Colacone quale miglior dirigente di settore giovanile. Il responsabile della cantera bianconera appena appreso di questo premio ha espresso soddisfazione ma non ha voluto accentrare su di se tutti i meriti. "Sono onorato di ricevere questo premio – ha detto – ma i meriti vanno allargati a tutto il Cesena: a chi c’era prima di me, agli allenatori anche della prima squadra, questo è un lavoro che non può svolgere una persona sola". Questo riconoscimento conferma la capacità del Cesena di lavorare bene sui giovani. "Certo questa è la tradizione del Cesena che prosegue – ha detto ancora Colacone –, anche oggi possiamo dire che i risultati delle nostre squadre giovanili confermano quanto la società ci tiene e come ho detto prima è un lavoro condiviso e anche il premio va condiviso". La formazione giovanile più in vista è senza dubbio la Primavera, oltretutto reduce dalla prestigiosa vittoria sul Milan. Si può ipotizzare che qualche ragazzo possa far parte del gruppo di prima squadra prossimamente. "Non sta a me dire questo – non si sbilancia il dirigente bianconero –, penso che possa succedere di vedere qualche ragazzo promosso coi grandi, però più che questo conta il fatto che si prosegue a far crescere i nostri giovani proprio come ha sempre fatto il Cesena". Il ruolo di responsabile del settore giovanile comporta oneri e appunto onori, Colacone li sintetizza cosi: "Da calciatore ti concentri molto su te stesso, adesso invece devi pensare ad una macchina che muove circa 400 ragazzi e 30 allenatori". Scorrendo fino l’elenco dei premiati si nota anche il nome di Matteo Lovisa quale miglior direttore sportivo della serie C. Il giovane ds della Juve Stabia è al centro dei desideri di molte società per la prossima stagione, da giorni gli viene affiancato anche il Cesena nel caso in cui il rapporto con il ds Fabio Artico non dovesse proseguire. Argomento decisamente prematuro con la proprietà che ha deciso di rinviare ogni decisione per il futuro a salvezza aritmetica conquistata, questo era emerso nell’incontro negli Stati Uniti con il dg Corrado Di Taranto di qualche settimana fa.

Tra gli altri premiati: Adriano Galliani, premio alla carriera, Tony D’Amico (Atalanta) miglior ds della serie A, Filippo Antonelli (Venezia) miglior ds della B, Miglior ds della serie D Pasquale Logiudice (Cavese 1919), miglior ds Eccellenza Paolo D’Ercole (Teramo Calcio), miglior segretario sportivo Pantaleo Longo (Genoa CFC), miglior segretario generale Nicola Simonelli (AC Reggiana), Riccardo Orsolini (Bologna-Salernitana, 01/04/24) miglior Goal.

Roberto Daltri