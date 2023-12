Roberto Gatto apre la 3 giorni al Noi Lounge

Oggi inizia una tre giorni live al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il primo appuntamento è questa sera alle 21.30 con il batterista Roberto Gatto che presenta "Lifetime", un suo nuovo progetto dedicato a Tony Williams e commissionato dalla Fondazione Musica per Roma. Per Gatto, Tony Williams è un compositore e leader che rappresenta quanto di più completo ci possa essere stato nella scena del jazz a partire dagli anni Sessanta. Lo omaggerà e ricorderà insieme ad un gruppo di musicisti formato da Alfonso Santimone al pianoforte, Umberto Fiorentino alla chitarra, Marcello Alulli al sassofono e Pierpaolo Ranieri al basso elettrico. Domani sera, a partire dalle 22 andrà in scena "I Mitici Anni", una proposta tra la musica e i ricordi dell’era dei night club, luoghi evocativi e simbolo delle decadi della musica da ballo. Sul palco si esibiranno Marco Mariani al trombone e voce, Giorgio Fabbri al basso, Alvi Nobile alle tastiere e voce, Ezio Tozzi alla chitarra e Stefano Lelli alla batteria. Sabato sera, sempre alle 22, il sassofonista americano naturalizzato italiano Michael Rosen sarà il protagonista di uno spettacolo in cui porta il suo linguaggio musicale jazz e pop di alto livello e grande versatilità. Per l’occasione sarà affiancato dai colleghi dai sassofonisti Alessandro Fariselli e Fabio Petretti, Alessandro Altarocca al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Fabio Nobile alla batteria. L’ingresso per assistere ai concerti costa 25 euro incluso un drink per Roberto Gatto, 19 euro per "I Mitici Anni" e 23 euro incluso un drink per Michael Rosen. La prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico.

