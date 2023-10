Roberto Mercadini. Stacanovista del palco, 200 spettacoli all’anno: "Vorrei avere più tempo"

Viaggia a una media di duecento date all’anno, professione ‘divulgatore’, come lo definiscono in tv. Roberto Mercadini, poeta, attore e autore cesenate che nella sua opera trae spunto da innumerevoli ispirazioni - e che deve avere una predilezione per Stachanov, vista la sua assidua presenza sul palcoscenico - è di nuovo ospite fisso di ‘Splendida cornice’, il programma di Geppi Cucciari alla sua seconda stagione. L’artista 44enne, oggi di casa a Sala, aveva già partecipato alla prima edizione della trasmissione di Rai Tre, in onda il giovedì in prima serata: l’anno scorso doveva improvvisare un monologo su un argomento scelto dal pubblico, quest’anno il suo intervento, dice, è un po’ cambiato. Nel frattempo, tra una puntata e l’altra, Mercadini porta i suoi spettacoli in giro per l’Italia: attualmente è sul palco con sei monologhi diversi, che spaziano dai testi sacri all’ecologia, da Shakespeare all’Orlando Furioso. In tour presenta anche il suo ultimo libro, ‘La donna che rise di Dio’, pubblicato a giugno da Rizzoli.

Mercadini, nella nuova stagione di ‘Splendida cornice’ il suo spazio è stato battezzato ‘La collana del sapere’. C’è anche un sondaggio, giusto?

"Esatto, quest’anno il format si apre alle richieste dal web. Io ho un’ampia fetta di pubblico giovane che mi segue sui social, quindi gli autori hanno pensato di sfruttare questo seguito. Così ogni settimana viene lanciato un sondaggio sull’argomento da trattare in trasmissione, e io sviluppo il tema più votato".

Come definirebbe la sua esperienza in tv?

"La prima stagione è stata uno spasso, poi la sfida di improvvisare un monologo seduta stante, munito solo di taccuino e cellulare, è stata molto stimolante. Non ho sentito lo stress, nonostante lo studio televisivo non fosse esattamente lo spazio ideale per trovare la concentrazione. Quest’anno lo show si è trasferito nella storica sede Rai di corso Sempione, a prima vista sembra tutto più grande e più vorticoso. Ma almeno, con il sondaggio, ho qualche ora di preavviso per studiare il monologo!".

Che personaggio è Geppi Cucciari?

"È una professionista straordinaria, ha un umorismo caustico, anche quando scherza a telecamere spente. Ma è anche una persona molto sensibile e attenta agli altri, ci tiene che tutti si sentano a proprio agio".

Qual è, oggi, il fascino dell’Antico Testamento e dei personaggi che racconta nel suo ultimo libro?

"La Bibbia è un libro straordinario, con una capacità unica di mettere a nudo la natura umana, scavando nei suoi angoli più bui. Persino Dio risulta un individuo dalla psiche complessa, non è onnipotente e infinitamente amorevole, ha come tutti noi paure, rabbia, momenti di meschinità. È tutt’altro che un libro moralistico, l’ipocrisia viene sradicata, presa a calci, e questo è davvero affascinante".

Da ingegnere informatico a youtuber: lo avrebbe mai detto?

"Quando facevo il programmatore (ha lavorato per 10 anni in un’azienda di Gatteo ndr) la vita che faccio ora era un sogno. Si è avverato".

Il pubblico la ama: ne è consapevole?

"Lo sento questo grandissimo affetto nei miei confronti, mi commuove e mi dà grande gioia e serenità".

Più di 20 monologhi all’attivo, quattro libri, due podcast, il ritorno in tv: c’è qualcosa che ancora le manca?

"Mi piacerebbe avere più tempo per fare delle cose inutili, quelle a cui mi dedico per mio diletto personale. Ad esempio questa estate mi sono messo a studiare la chimica, ma poi mi sono dovuto interrompere con il sopraggiungere dei vari impegni".

Voleva imparare a giocare al piccolo chimico con sua figlia?

"Mia figlia ha dieci anni, inizia ad essere grandicella (ride, ndr). Ma mi segue sempre, parliamo tanto e leggiamo insieme".