Roberto Morini al Noi Lounge con l’antica arte del Taijiquan

Prosegue la rassegna di incontri culturali del lunedì al Noi Lounge Music Club. Domani alle 21 Roberto Morini presenterà "Taijiquan, l’antica arte che parla al presente". E’ un appuntamento dedicato a chi vuole conoscere o saperne di più su questa disciplina. Assieme all’esperto il pubblico avrà l’opportunità di scoprire le caratteristiche uniche che contraddistinguono quest’arte, quale è il giusto approccio e perché Morini la consiglia a tutte le persone. La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci nel centro di Cesenatico. Anche nelle successive settimane sono in calendario incontri che si terranno sempre il lunedì sera a partecipazione gratuita e saranno l’occasione per affrontare degli argomenti solitamente poco trattati nelle rassegne che si svolgono nei locali.

g.m.