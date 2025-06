Roberto Rossi nuovo allenatore del Cesena femminile in Serie B

Ritorno a casa. Ieri il Cesena femminile ha ufficializzato che Roberto Rossi succederà ad Alain Conte sulla panchina della prima squadra impegnata in serie B con un contratto fino al giugno del 2026. Nato a Cesena nel 1962, ex centrocampista, Rossi ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile bianconero, per poi proseguire con importanti esperienze tra i professionisti, in particolare al Venezia. Conclusa la carriera da calciatore, si è dedicato alla panchina: è stato vice allenatore di Alberto Zaccheroni in Serie A (Inter, Lazio, Torino), e ha allenato in Serie C (Forlì, Valenzana) e in Serie D (Santarcangelo, Riccione). Dal 2019 ha messo la propria esperienza al servizio del calcio femminile. Nel suo staff tecnico ci sarà anche Paolo Baffoni, nome noto nel panorama dei preparatori atletici, con esperienze di primissimo piano sia in ambito maschile che femminile. "Siamo molto felici di riportare mister Rossi alla guida del Cesena – ha commentato il ds Elvio Sanna –. È un allenatore di grande valore tecnico e umano che conosce profondamente l’ambiente e la categoria. Nelle precedenti esperienze nel Cavalluccio ha lavorato con determinazione, professionalità e grande umiltà, contribuendo in maniera importante allo sviluppo del calcio femminile. Da parte nostra, l’intento è quello di continuare a stupire, senza porci limiti negli obiettivi. Soprattutto vogliamo valorizzare il talento delle giocatrici del vivaio". La stagione inizierà il 31 agosto coi preliminari di Coppa Italia, mentre il 7 settembre ci sarà il via al campionato.