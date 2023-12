Robot da combattimento, gli studenti del Righi vincono la sfida sul ring

Venerdì 24 novembre si è tenuta la terza edizione della Onit Sumobot Cup, iniziativa organizzata da Onit a conclusione del percorso di alternanza Scuola-Lavoro svolto in azienda dai 12 ragazzi provenienti da tre scuole di Cesena: Liceo Scientifico Augusto Righi, I.T.T. Blaise Pascal e I.T.C. Renato Serra. I ragazzi sono stati suddivisi in squadre e, lavorando in team, hanno costruito e programmato i robot da combattimento che si sono poi sfidati venerdì sul ring della Onit Sumobot Cup. sul gradino più alto del podio della Onit Sumobot Cup alla fine è salito SurryBot, robot della squadra del Liceo Scientifico A. Righi che ha portato i ragazzi e la scuola ad aggiudicarsi il premio in denaro messo in palio da Onit.