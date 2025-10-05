Roby e Lisa, duo inossidabile nella vita e sul palco

Si conoscono da 40 anni, sono sposati da 37 e da 12 anni formano l’affiatato duo musicale Roby & Lisa Band. Lei Lisa Candiotto, 56 anni, originaria di Mestre all’età di 14 e mezzo incontra Roberto Gallinucci, oggi 63enne, clarinettista e sassofonista di Cesena che festeggia quest’anno i 50 con la musica. Lui suonava nell’orchestra Romagna 2000 di suo babbo Gilberto, scomparso nel 2012. In seguito Roberto ha suonato con l’orchestra di Vittorio Borghesi dal 1982 al 1997 e poi insieme a Edmondo Comandini di Roncofreddo fonda l’omonima orchestra con la quale resta fino al 2013 quando forma il duo con la moglie.

"Ho sempre vissuto in mezzo alla musica – dice Lisa Candiotto - ma non mi ero mai accorta di avere una bella voce e mai mi sarei immaginata di diventare una cantante. Una sera, in casa di amici, per scherzo, con Roberto e suo babbo abbiamo fatto una serata musicale. Di lì tutti hanno scoperto, io compresa, di avere le potenzialità di cantare su un palco. Mio suocero capì al volo e mi prese nel suo gruppo".

"Ho iniziato a 40 anni – prosegue – ma se anche tutto è partito un po’ tardi, in sedici anni ho già avuto tante soddisfazioni. Oltre alle canzoni romagnole, mi piacciono molto quelle di Mia Martini e di Mina. Sono anche una grande amante delle opere di Giuseppe Verdi".

"Abitiamo a Cesena, ma la mia storia è legata a Savignano dove 15 anni fa debuttai con mio suocero al ristorante ‘Il Contadino’".

Un successo che è merito anche dell’uomo che ha al suo fianco. "Roberto suona dal 1975 e il suo debutto avvenne a 13 anni e mezzo. Io troppo tardi e lui troppo presto. Con le orchestre ha girato tutta Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, portando in giro per il mondo soprattutto il liscio romagnolo e in primis Romagna Mia". Ora ha trovato la tranquillità con il duo insieme a lei. "Sì decidiamo tutto insieme. Anche con i nostri figli Alessandro che ha 36 anni e ci ha resi nonni da tre anni di Elia e l’altro figlio Michele 32 anni, con altri due nipoti in arrivo".

L’ultima battuta, scherzosa, la dice però Roberto Gallinucci: "Poi, come in tutte le case, alla fine l’ultima parola, quella decisiva e definitiva è di Lisa. E’ lei che in casa porta i pantaloni. Io ho ancora il portafoglio, ma è sempre lei che spende".