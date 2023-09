Roby & Lisa, 10 anni di musica "Ho iniziato a cantare per scherzo"

di Ermanno Pasolini

Si conoscono da 38 anni, sono sposati da 35 e da dieci anni formano l’affiatato duo musicale Roby & Lisa Band. Lei Lisa Candiotto, 54 anni, originaria di Mestre all’età di 14 e mezzo incontra Roberto Gallinucci, oggi 61enne, clarinettista e sassofonista di Cesena. Lui suonava nell’orchestra Romagna 2000 di suo babbo Gilberto, scomparso nel 2012. In seguito ha suonato con l’orchestra di Vittorio Borghesi dal 1982 al 1997 e poi insieme a Edmondo Comandini di Roncofreddo fonda l’omonima orchestra con la quale resta fino al 2013 quando forma il duo con la moglie.

La vostra avventura musicale è iniziata in modo curioso.

"Ho sempre vissuto in mezzo alla musica – dice Lisa Candiotto - ma non mi ero mai accorta di avere una bella voce e mai mi sarei immaginata di diventare una cantante".

Come è accaduto?

"Una sera, in casa di amici, per scherzo, con Roberto e suo babbo abbiamo fatto una serata musicale. Di lì tutti hanno scoperto, io compresa, di avere le potenzialità di cantare su un palco. Mio suocero capì al volo e mi prese nel suo gruppo".

Una carriera iniziata in età matura.

"Ho iniziato a 40 anni, ma se anche tutto è partito un po’ tardi, ho già avuto tante soddisfazioni".

Quale genere e canzoni ama maggiormente?

"Oltre alle canzoni romagnole, mi piacciono molto quelle di Mia Martini e di Mina. Sono anche una grande amante delle opere di Giuseppe Verdi".

Avete anche avuto un appuntamento musicale per sette anni. "Abitiamo a Cesena, ma la mia storia è legata a Savignano dove tredici anni fa debuttai con mio suocero al ristorante ‘Il Contadino’".

Un successo che è merito anche dell’uomo che ha al suo fianco.

"Sicuramente. Roberto suona dal 1975 e il suo debutto avvenne a 13 anni e mezzo. Io troppo tardi e lui troppo presto".

L’ultima battuta, scherzosa, la dice però Roberto Gallinucci: "Poi, come in tutte le case, alla fine l’ultima parola è di Lisa. E’ lei che in casa porta i pantaloni. Io ho ancora il portafoglio, ma è sempre lei che spende. La festa dei dieci anni la faremo al Parco di Levante di Cesenatico, gestito dai nostri carissimi amici Marco e Lella, stasera dalle 20.30 in poi con buffet e torta che offriremo noi".