Rocca di Cesena, concerto di Gloria Turrini e Mecco Guidi

Stasera alla Rocca malatestiana di Cesena è in cartellone ‘G and the Doctor’ alias Gloria Turrini e Mecco Guidi in concerto in un viaggio dalla black music al funk. Gloria Turrini e Mecco Guidi sono ormai nomi consolidati e stimati tra i professionisti della scena musicale italiana che, contro ogni tendenza, partendo dalle radici del Blues lasciano contaminare il proprio percorso con altre sonorità, talvolta anche più moderne, di matrice black tra jazz di inizio secolo, gospel, soul e funk degli anni ’60 e ’70. Ad arricchire l’iniziativa è la proposta di cena presso il Punto Ristoro dalle ore 19.30 con menù così composto: tagliere romagnolo, strozzapreti al ragù, acqua, calice di vino.

Il concerto è ad ingresso libero. La quota di partecipazione per cena e concerto è di 20 € a persona. Posti limitati prenotazione www.roccacesena.it oppure 3668274626, anche WhatsApp.