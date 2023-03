"Rocca Malatestiana, troppe incertezze sul futuro della gestione"

Si è svolta mercoledì sera la Commissione sulla Rocca Malatestiana di Cesena. Un’occasione preziosa per fare il punto della situazione su uno dei patrimoni storici più importanti, ma anche più bistrattati, della nostra città.

"Come lista civica Cambiamo abbiamo valutato in maniera positiva l’operato dell’associazione JazzLife - ha affermato il consigliere Di Placido - soprattutto considerando le tante criticità emerse nelle precedenti gestioni che hanno appannato l’immagine della Rocca recidendo parzialmente il suo naturale legame con la città. Anche dopo l’emergenza Covid, non v’è dubbio che vi sia stata una rivitalizzazione della struttura tornata finalmente al centro della programmazione artistica di Cesena".

Tuttavia - secondo Cambiamo - permangono aspetti migliorabili, come ad esempio la parte turistica e quella museale. A tal riguardo, la lista civica ritiene prioritario un ripensamento della collocazione del museo della civiltà contadina: "Sono anni - spiegano i consiglieri di Cambiamo - che il tema è al centro della discussione politica ma, ad oggi, le promesse non si sono ancora saldate ai fatti. Allo stesso modo, resta sempre a mezz’aria anche la futura destinazione del museo della Giostra da noi caldeggiato e che, all’interno della Rocca, vedrebbe la sua coerente collocazione".

Un’altra criticità emersa in Commissione è - sempre secondo la lista civica - la totale mancanza di progettualità sul parco della Rimembranza che non è di competenza dell’ente gestore, bensì dell’Amministrazione. E, purtroppo, ieri sera l’assessore ha confermato che, su questo tema, non vi sono progetti all’orizzonte. Un dato che ci amareggia visto che parliamo di un ‘polmone verde’ della città con potenzialità enormi.

Il terzo aspetto da migliorare e forse quello più urgente, come ribadito anche dagli stessi gestori, è la totale mancanza di collegamento alla Rocca con i mezzi pubblici, ad oggi, raggiungibile soltanto a piedi.

Infine una considerazione sul futuro del bene storico. La gestione di JazzLife scadrà dopo l’estate e - conclude Cambiamo - da ciò che abbiamo appreso mercoledì, è allo studio un nuovo bando: dopo i rinnovi semestrali degli ultimi tempi è necessario un periodo congruo di gestione per permetter ad un operatore privato di sviluppare un progetto completo e lungimirante. Per questo il nuovo bando dovrà essere costruito con la massima attenzione affinché ciò si verifichi.