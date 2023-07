Rocca Malatestiana tutta esaurita per i Baustelle

Sale la febbre per il ritorno in Romagna dopo oltre cinque anni dei Baustelle. Il concerto di domani alla rocca Malatestiana, che fa parte della rassegna Acieloaperto, ha fatto registrare il tutto esaurito già da diversi mesi. La rock band toscana guidata da Francesco Bianconi e Rachele Bastreghi presenterà sul palco il nuovo disco Elvis, che segna la fine di un silenzio discografico durato cinque anni, e sopratutto smentisce le voci sullo scioglimento del gruppo. "Eccetto i Rolling Stones – racconta la band – siamo durati più di tutti i gruppi che si sono piaciuti. Con questo disco abbiamo recuperato le chitarre e il rock". Al centro dello show, dunque, i pezzi del nuovo album, in particolare i singoli Contro il mondo e La nostra vita. Ci sarà spazio, ovviamente, anche per i classici cavalli di battaglia della band, come La guerra è finita e Charlie fa surf. Ad aprire il concerto dalle 19 sul secondo palco i giovani artisti romagnoli Crista, Filo Vals e Supertommi. La prima unisce il rock a sonorità canatutorali, il secondo presenterà in anteprima il suo primo disco, mentre l’ultimo unisce l’indie pop a suoni del passato. Lo show è sold out, dunque non saranno disponibili biglietti in cassa. Sarà possibile accedere alla rocca dalle 18, mentre i Baustelle si esibiranno alle 21.