Rocchio pronto a tornare in pista. Sfida inedita in Repubblica Ceca

Il campione romagnolo di kart Gino Rocchio, dopo la delusione al Fia Karting 2025 disputato in Svezia sul circuito di Kristianstad, dove è stato vittima di due incidenti, oggi volerà in Repubblica Ceca, dove nel fine settimana disputerà l’importante Campionato nazionale sul circuito di Pisek, la città capoluogo dell’omonimo distretto nella Boemia Meridionale.

In quella che è chiamata ’la città dei boschi’, Rocchio cercherà subito di riscattarsi. Il 15enne asso di Cesenatico, considerato una promessa dell’automobilismo italiano, farà il suo debutto in uno Stato e su un circuito dove in precedenza non ha mai corso.

L’invito alla prestigiosa gara è arrivato da una squadra satellite del team Monster K della Repubblica Ceca. Il programma prevede nella giornata di domani le prove libere, mentre sabato ci saranno le qualifiche e domenica andrà in scenda la gara vera e propria con la semifinale e la finale. Sarà un’altra occasione per maturare nuove esperienze e misurarsi con altri piloti di grande talento abituati a calcare i palcoscenici internazionali.

Quella sul circuito di Pisek è l’ultima gara in calendario della stagione 2025 e potrebbe essere anche l’ultima di Rocchio sui kart. Il pilota cesenaticense in novembre disputerà infatti lo Steering Wheel Award 2026, un percorso di selezione, formazione e crescita professionale, pensato proprio per scoprire e valorizzare i giovani talenti del motorsport.

L’organizzazione è a cura di Wolf Racing Cars, che da anni collabora con Aci Sport nell’organizzazione del Campionato Italiano Sport Prototipi. L’appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per il giovanissimo talento di Cesenatico è in programma l’11 e il 12 novembre all’autodromo del Levante di Bari, dove i piloti selezionati vivranno un’esperienza unica tra teoria, test in pista, coaching, simulazioni tecniche e valutazioni con un algoritmo sviluppato da Wolf Racing Cars.

Come per la passata edizione, il vincitore godrà di una stagione completa gratuita nel Cisp 2026, mentre dei contribuiti saranno distribuiti agli altri tre migliori classificati che intendano partecipare al campionato: 40mila euro al secondo classificato, 30mila al terzo e 20mila al quarto classificato.

Giacomo Mascellani