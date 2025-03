Rocchio, sogno europeo. Sul kart a caccia di record

È il Campionato europeo il sogno di Gino Rocchio, il pilota romagnolo originario di Cesenatico. Gino domenica parteciperà alla gara WSK Super Master Series che si disputerà al circuito Franciacorta Karting Track in provincia di Brescia. Il campione sarà in griglia di partenza per contendere l’importante sfida, in una categoria dove sono iscritti 79 concorrenti in rappresentanza dei migliori piloti a livello internazionale e un numero ristretto di italiani.

Questo è un ottimo periodo per il pilota romagnolo portacolori della squadra abruzzese Team Monster K Racing di Juri Serafini, che oggi ha 15 anni e in carriera ha iniziato a vincere sin dai tempi delle elementari. Nella sua bacheca ha un titolo di campione italiano nella categoria 60 mini club di kart vinto nel 2020, uno di campione Italiano nella categoria 60 mini nazionale conquistato nel 2021 e un titolo di campione italiano nella categoria 125 Okn Junior portato a casa nel 2023.

Dallo scorso anno il ragazzo è passato nella categoria Senior dove non c’è più limite di età e al suo esordio ha impressionato tutti, conquistando vittorie e podi nei maggiori circuiti, conquistando anche un ottimo secondo posto in classifica generale nel campionato italiano Sci Sport Karting 2024, dove corrono molti piloti 20enni e 30enni. Rocchio quest’anno sta confermando il suo grande talento, è considerato un big e sono in molti a scommettere su di lui, a partire dal Team Monster K Racing, una squadra molto competitiva impegnata sia con gare nazionali che internazionali. Con questo gruppo il pilota romagnolo ha avuto subito un feeling eccezionale e ha dato il meglio, raggiungendo in breve un livello molto alto di competitività.

"Questo è un momento magico - ha detto Gino Rocchio - e con il team abbiamo pianificato la partecipazione al Campionato europeo, al Campionato del mondo e altre gare internazionali di kart nella categoria Senior dove competono tutti i futuri campioni. Sono molto motivato, ho una grande carica e voglio vincere per giocarmi le chance di vittoria a livello internazionale".

A fine marzo Rocchio volerà in Spagna, dove al Campillos Kanting Circuit di Malaga, dal 26 al 29 marzo si disputerà la Champions of the future. Questo sarà un altro test importantissimo, perchè la settimana successiva, dal 3 al 6 aprile, sempre al Campillos Kanting Circuit di Malaga, si disputerà il Fia Karting European Championship. La gara di domenica a Franciacorta, è dunque per Gino Rocchio un’ottima occasione per preparare nel migliore dei modi il Campionato europeo.