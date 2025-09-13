Rocchio va a caccia di un sogno mondiale. In Svezia si assegna il titolo. Oggi le qualifiche

Buona parte degli appassionati di kart italiani, in primis quelli di Cesenatico, seguono con grande attenzione il Campionato del mondo in programma questo fine settimana a Kristianstad, in Svezia.

Sul circuito scandinavo sarà in pista anche Gino Rocchio, giovane promessa del Team Monster K Racing di Juri Serafini, reduce da una prestazione che fa ben sperare in vista dell’appuntamento iridato. Solo una settimana fa, infatti, sullo stesso tracciato, Rocchio aveva messo in mostra qualità cristalline, giungendo decimo dopo aver scalato 24 posizioni (era partito dalla 34esima posizione), e soprattutto facendo fermare il cronometro con il tempo del giro più veloce.

Una prova di forza che ha impressionato addetti ai lavori e osservatori, confermando la solidità di un percorso di crescita costante.

Il Mondiale, però, è un’altra storia e l’avversario più duro sarà proprio la pressione, perché a Kristianstad si concentreranno i migliori piloti del pianeta, pronti a giocarsi tutto in pochi giri. Rocchio arriva alla sfida con fiducia, ma anche con la consapevolezza che servirà il weekend perfetto.

Al di là di qualche iniziale problema di assetto soprattutto con le gomme, i segnali restano incoraggianti e l’importante sarà partire più avanti possibile e non complicarsi la vita nelle fasi iniziali, come ha confidato lo stesso campione dalla Svezia.

Gino, 15 anni, in assoluto tra i più giovani partecipanti nella massima categoria dei kart, oggi corre per le qualifiche ufficiali, con l’obiettivo di fare un altro giro a gas spalancato.

Giacomo Mascellani