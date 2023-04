Rocco Papaleo presenta ’Scordato’ al cinema Eliseo

Domani alle 18 il regista e attore Rocco Papaleo sarà ospite del Multisala Eliseo di Cesena per presentare ’Scordato’. Il comico lucano incontrerà il pubblico presente in sala e dialogherà con Daniele Gualdi. A seguire sarà proiettato il film che segna il ritorno di Papaleo dietro la macchina da presa dopo Basilicata Coast to Coast e di cui è anche interprete insieme alla cantautrice Giorgia. È caldamente consigliata la prenotazione o il pre-acquisto del biglietto. Ingresso a 8,50 euro, ridotto a 6,50.