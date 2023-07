’Rock è tratto’, questa sera concerto dei ’Ministri’

Con Federico Dragogna, leader della band ’Ministri’, ed Elasi, il ’Rock è tratto’ torna a suonare la bella musica contemporanea. Questa sera l’Arena Gregorini ospiterà l’atteso concerto a ingresso libero, momento conclusivo della storica rassegna dedicata alle band emergenti. Lo scorso 30 giugno al Podere Bislacco si sono esibiti i sei gruppi finalisti del concorso musicale che ha visto trionfare Davide Amati, cantautore 24enne di Santarcangelo. Sarà proprio lui ad aprire il concerto di Elasi e Federico Dragogna, tra i più talentuosi artisti italiani.

Leader, chitarrista e autore della rock band milanese ’I Ministri’, Dragogna è attivo anche come producer della nuova musica rock e cantautorale. Di recente ha portato in giro per l’Italia lo spettacolo ’Quello che ho capito di De Andrè’ presenta il suo nuovo album, primo da solista, ’Dove nascere’. Il Rock è tratto sarà anche street food, birrifici artigianali, mostre e mercatini a tema che dalle 18 animeranno il parco urbano. Dalle 19.15 l’osteria ’Retrogusto’ ospiterà un talk sulla musica contemporanea. Alle 20.30 gli studenti del ’Giulio Cesare’, guidati dalla prof. Marialuisa Cortesi, presenteranno il podcast con interviste ai protagonisti del folk romagnolo. Alle 21 apertura del progetto vincitore del contest 2023 Davide Amati.

e.p.