Rock, jazz e blues, musica per tutti i gusti nel weekend del Noi

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile, con una serata evento dedicata al grande jazz. Domani sera, alle 22, saliranno sul palco John De Leo & Jazzabilly lovers, un quartetto formato da musicisti che uniscono il repertorio del rock ‘n’ roll e quello del jazz, apparentemente incompatibili, in una maniera inedita, immaginando Elvis Presley e John Coltrane che passeggiano insieme, uniti dalla voce di De Leo che scopre connessioni sotterranee ed esplicite. Assieme al cantante John De Leo ci saranno Enrico Terragnoli alla chitarra, Stefano Senni al contrabbasso, Fabio Nobile batteria e Franco Naddei sound design. L’ingresso costa 30 euro incluso un drink, oppure 35 con un tagliere (anche vegetariano), ma bevande escluse. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Sabato sera, sempre alle 22, si cambia decisamente genere, con Pier Foschi & Friends - Il Ritmo in Blues. È una serata unica e speciale, che vedrà sul palco quattro artisti di rilevanza internazionale, del calibro di Pier Foschi, storico batterista di Jovanotti, il pianista Nicola Peruch che suona da anni con i principali artisti italiani (Zucchero, Ramazzotti e altri), Filippo Tirincati chitarrista di Terence Trend D’Arby e il bassista Onorino Tiburzi che ha collaborato con Giulio Capiozzo, Tullio De Piscopo, Lucio Dalla, Chet Baker, Mose Allison, Cher e altri big. Info e prenotazioni al 328 7723203.

Giacomo Mascellani