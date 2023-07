Rockin’1000 torna a casa "Musica della ripartenza"

Rockin’1000 torna allo stadio di Cesena con un nuovo evento volto a sostenere le popolazioni e le province di Forlì-Cesena e Ravenna, duramente colpite dall’alluvione. Dopo aver suonato negli stadi più importanti del mondo, dal Brasile alla Spagna, Francia e Germania, Rockin’1000 torna a casa, dove è nata la più grande Rock Band al mondo. L’evento è in programma sabato 29 luglio presso lo stadio Orogel Dino Manuzzi di Cesena con una presentatrice d’eccezione, Lodovica Comello, e due direttori d’orchestra tra i volti più noti del panorma musicale italiano: Rodrigo D’Erasmo e Daniel Plentz.

Lodovica Comello è un volto noto del grande schermo, un’artista poliedrica che fin da giovanissima ha manifestato il suo talento come cantante e ballerina interpretando Francesca nella serie Violetta di Disney. Dopo aver iniziato un percorso da conduttrice, prima con Italia’s Got Talent e poi con Singing in The Car, approda anche in radio, alla conduzione nel programma Lei, lui l’altro. Rodrigo D’Erasmo è un musicista, compositore e produttore. Membro degli Afterhours, ha collaborato con artisti di fama internazionale e ha diretto più volte l’orchestra del Festival di Sanremo.

Daniel Plentz è un polistrumentista, direttore musicale e produttore brasiliano, noto per i successi con i Selton.

"Sono passati sette anni dal nostro debutto allo stadio di Cesena - dice Fabio Zaffagnini, fondatore dei Rockin’1000 - abbiamo deciso che questa fosse l’occasione migliore ’per tornare a casa’. L’alluvione ci ha colpiti profondamente, la nostra sede è finita sott’acqua e il legame con il territorio è sempre molto forte e vivo. Dopo aver coadiuvato il coordinamento dei volontari attraverso la creazione del servizio volontarisos.it, che ha permesso la gestione di oltre 50 mila persone, abbiamo voluto lanciare questo evento di raccolta fondi insieme ai nostri soci di Orienta Capital Partners, anche loro romagnoli". -

Per unirsi alla band e partecipare www.rockin1000.com. È necessario compilare un breve form e allegare un video dove si dimostra di sapere suonare o cantare.

Subito dopo il concerto, si svolgerà l’After Party presso il Club ’Ippodromo di Cesena con i DJ Luigi Bertacchini e Dj Virus. Ingresso a partire dalle ore 23.30.