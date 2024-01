’Roda di burdel’, ciliegie e sale. Il dramma dei figli di nessuno

Era il 17 gennaio del 1860: una delibera della cesenate Congregazione della Carità ordinava che ai trovatelli accolti nella casa degli esposti dell’ospedale del Crocifisso non venissero più dati cognomi d’ufficio quali Casadei, Venturi, Lucchi, Daltri e simili, sostituendo questi cognomi con altri presi da fiori, frutti, minerali. Questo perché quei bambini una volta cresciuti non venissero subito percepiti dall’opinione pubblica come “figli di nessuno”, faccenda che allora era quasi un marchio d’infamia. Erano numerosi i neonati lasciati nella “roda di burdèl” (la ruota dei bambini), alternativa pietosa all’abbandono dove capitava, ad esempio sugli argini dei fiumi, da cui il cognome Arginelli. La ruota, detta anche conca (nel senso di cesta) posta dentro una finestra sempre aperta era un manufatto rotondo in legno su un perno girevole: accanto una cordicella legata ad una campanella per avvertire all’interno dell’avvenuto rilascio. Insieme al fagottino vivente, e piangente, poteva essere posto un biglietto oppure una medaglietta o un oggetto tagliato a metà, prova per un eventuale futuro riscatto. La presenza di un cartoccino di sale avvertiva che il neonato non era stato ancora battezzato. La citazione documentale più antica finora ritrovata per la nostra città riguarda una via del centro, via degli Esposti, su un lato dell’ospedale del Crocifisso che sin dal secolo XVI (1500) accoglieva e cresceva i bimbi esposti. Il nome attuale di questa strada è via Dandini: e non a caso, una sua traversa a fondo cieco si chiama ancora oggi via Madonna del Parto. Tuttavia, in quei tempi lontani, c’erano state in città altre istituzioni simili: ad esempio presso uno dei più antichi ospedali cittadini, quello di San Antonio Abate che era presso Porta Fiume, e anche presso la parrocchia di San Vittore per il contado. Per le bimbe -nascere femmina era una sfortuna- e per i bimbi affidati alla pubblica carità l’infanzia era particolarmente dura, alle prese con una selezione quasi “darwiniana”: nel senso che solo i più forti, per dono di natura, ce la facevano. Le balie per l’allattamento non sempre c’erano, a loro volta allettate dai compensi più lauti delle mamme con famiglia ricca del tempo. Il latte di mucca o di capra poteva provocare gravi malattie. I bambini a 12 anni andavano garzoni. Le bambine affidate con sussidi a famiglie, quando possibile.

Una notevole ricostruzione, vero e proprio affresco sociale della Cesena nella seconda metà dell’800 appare tra le pagine del bel libro: “Un cappello pieno di ciliegie”, della grande reporter Oriana Fallaci. La sua bisnonna, torinese, bella ballerina rimasta incinta di un illustre personaggio, per fuggire il disonore venne a partorire proprio a Cesena, lasciando la figlia nella nostra “roda di burdèl”: per poi andare in America (con un passaporto falso procuratole da Eugenio Valzania) ove fece fortuna. E ritornò a Cesena per riprendersi, con un sotterfugio, la figlia adottandola come dama di compagnia. Per ricostruire le avventurose e drammatiche vicende della sua antenata la Fallaci soggiornò per alcuni giorni a Cesena nell’estate del 1999, con un certosino lavoro di ricostruzione tra archivi e sopralluoghi: come conferma lo storico cesenate Claudio Riva che accompagnò la Fallaci nelle sue meticolose ricerche.