"Rogo alla Plastisavio, modesto aumento di Pm10"

Sull’incendio del capannone della Plastisavio a Cella di Mercato Saraceno, interviene Arpae per alcune precisazioni e rassicurazioni sulla qualità dell’aria. Dicono i tecnici di Arpae: "A causa delle elevate temperature, in particolare, si è sviluppata una convezione termica che ha alimentato la risalita della colonna di fumo rendendola più stabile e persistente. I venti leggeri in quota hanno poi iniziato a disperdere i fumi in varie direzioni, compresa la direzione nord verso la città di Cesena dove, nelle prime ore della mattina, alcuni cittadini segnalavano la percezione di odori dei fumi di combustione dovuta alla ricaduta degli stessi. I tecnici Arpae hanno effettuato un sopralluogo e avviato le prime attività di controllo ambientale, in coordinamento con i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i referenti dell’impianto". Sono state eseguite valutazioni preliminari della presenza di prodotti della combustione nell’aria mediante un rilevatore portatile. E continuano: "Le determinazioni hanno interessato vari punti del territorio nelle aree circostanti l’impianto e sono state effettuate nella vicinanza delle abitazioni più prossime spingendosi fino a una distanza di circa 2 km dall’incendio, accertando valori sempre molto contenuti di composti organici volatili. La centralina della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di piazza Franchini Angeloni a Cesena (a circa 25 km in linea d’aria dal luogo dell’incendio, nella direzione verso cui i venti hanno spinto i fumi soprattutto nelle prime ore) ha rilevato un modesto incremento delle polveri PM10 da 34 a 37. Le variazioni, considerata l’entità, possono rientrare nelle normali fluttuazioni dei valori di PM10.