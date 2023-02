Romagna a stelle e strisce "Prendo per la gola gli americani con passatelli e fritto"

Metti una sera a cena – è il caso di dirlo – un imprenditore nato a Maracaibo, Venezuela, e cresciuto a Torre Pedrera; la figlia di una coppia di albergatori di Cesenatico, da anni trapiantata negli Usa, dove si è reinventata come docente di cucina romagnola e ‘azdora’ a domicilio; e lo chef di uno dei locali più celebri e frequentati di Cesenatico: il risultato non può che essere un autentico omaggio alla Romagna e alle sue delizie, culinarie e non solo. Inaugurerà domani, in pieno centro ad Atlanta, Georgia, ‘Yeppa’, ristorante tipico romagnolo in cui gli americani potranno degustare il meglio della nostra cucina, sia di mare che dell’entroterra. ‘Yeppa’ è la quarta scommessa a stelle e strisce dell’imprenditore della ristorazione Stephen Peterson, 36enne di origini venezuelane, cresciuto a Torre Pedrera assieme alla madre e al compagno di lei, romagnolo doc. Dopo la laurea in Architettura ad Atlanta, Peterson decide di aprire in città tre locali (Storico fresco, Forza storico e Storico vino, interamente allestito con le opere del fotografo Marco Pesaresi) assieme al socio Pietro Gianni. Il quarto sarà dedicato a Roberto ‘Yeppa’ Raggini, originario di Cesenatico e tuttora noto a Torre Pedrera, sebbene sia scomparso ormai otto...