Romagna Acque, bilancio di sostenibilità e priorità future

Il Museo della Marineria di Cesenatico ha ospitato l’annuale presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque. Aperta da Gessica Allegni, assessore regionale a Cultura e Parchi, e chiusa dal sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, la mattinata ha visto una folta partecipazione, con tante persone interessate, fra le quali il consigliere regionale Daniele Valbonesi e diversi sindaci e assessori di vari Comuni romagnoli. Oltre alla presentazione del bilancio, l’evento è stato un’occasione per approfondire argomenti di carattere ambientale, economico e sociale, legati al tema dell’acqua, grazie alla presenza di numerosi ospiti e alla collaborazione con Tea (The European House) - Ambrosetti. L’evento ha rappresentato la prima uscita ufficiale del nuovo presidente di Romagna Acque, Fabrizio Landi, insediatosi ai primi di luglio. Nel corso del suo intervento, Landi ha delineato le priorità future della società, sia in termini di interventi che di rapporti col territorio, sottolineando la professionalità di tutti coloro che vi operano. Ha moderato l’incontro il giornalista Cheo Condina. Sebbene con effetti meno gravi rispetto a quanto accaduto nel 2023, anche nel 2024 una parte della Romagna è stata colpita da eventi alluvionali. Come già accaduto nell’anno precedente, sottolinea la società in una nota, Romagna Acque è sempre stata in prima fila, con i propri operatori e le proprie strutture, per affrontare le emergenze e garantire la continuità del servizio. Al tempo stesso, proprio a seguito di quanto accaduto nel 2023, lo scorso anno è stato caratterizzato anche da una serie di attività progettuali, infrastrutturali, sociali e di ricerca, che hanno cercato di fare tesoro di quanto accaduto per costruire un futuro più sicuro.

g. m.