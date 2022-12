’Romagna Assicura’ ai vertici nazionali

C’è un’agenzia assicurativa del territorio che ha raggiunto un prestigioso traguardo a livello regionale e nazionale. È la Unipolsai di Cervia e Cesenatico ’Romagna Assicura’, che ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito dell’evento ’Join the Top’, organizzato nella cornice del Museo ’Enzo Ferrari’ di Modena.

Nel salone dove sono in mostra i più belli esemplari delle ’rosse’, Unipolsai assicurazioni ha premiato le prime 100 migliori agenzie d’Italia. In questa speciale classifica c’è appunto la Unipolsai di Cervia e Cesenatico, rappresentata dagli agenti generali Andrea Calle, Olivia Zavatta e Fabrizio Ferretti, che si è collocata al quattordicesimo posto nel distretto del Nord Est Italia dove ci sono oltre 500 agenzie delle 2.500 presenti in tutta Italia. Non solo, l’agenzia cesenaticense è stata fra le sole tre che hanno raggiunto questo importante traguardo in Emilia-Romagna, assieme a Ferrara e Piacenza.

Questa classifica colloca dunque ’Romagna Assicura’ fra le eccellenze italiane del mercato assicurativo. "Il premio se lo sono aggiudicate esclusivamente le agenzie che hanno raggiunto tutti gli obiettivi richiesti da Unipolsai - hanno dichiarato Calle, Zavatta e Ferretti - per questo siamo molto soddisfatti del premio ottentuo, che ci ripaga dei grossi sacrifici degli ultimi anni; noi siamo nati nel 2019 e, dopo le grandi difficoltà iniziali dovute alla pandemia e alle restrizioni di un 2020 tutto in salita, abbiamo raggiunto il difficile risultato nel 2021".

L’agenzia ’Romagna Assicura’ vanta oltre 5.500 clienti in tutti i rami ed è composta da un team di quindici persone suddivise tra titolari, impiegati e collaboratori.

