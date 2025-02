’Romagna Autentica’ alla fiera del turismo

La Valle del Rubicone è una delle otto vallate che raccontano la Romagna. Grande soddisfazione per i comuni che ne fanno parte: Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Gatteo, Gambettola, Longiano, Sogliano al Rubicone, Borghi e Roncofreddo. Cesenatico fa parte dell’Unione dei Comuni del Rubicone e Mare, ma non della Valle del Rubicone, mentre Montiano è con la Valle del Savio. Il tutto è accaduto a Milano dove la promozione del territorio romagnolo si rafforza con il lancio del progetto di marketing territoriale "Romagna Autentica". L’iniziativa, che coinvolge 25 Comuni e otto vallate, mira a far emergere l’identità profonda dell’entroterra attraverso esperienze uniche, tradizioni autentiche e un’ospitalità calorosa.

A rappresentare l’Unione Rubicone e Mare alla conferenza stampa di presentazione del progetto, svoltasi alla Fiera del Turismo di Milano, è stata la presidente Tania Bocchini, che ha ribadito l’importanza di un’iniziativa capace di valorizzare la vera anima della Romagna. Ha detto Tania Bocchini: "Il progetto Romagna Autentica è una grande opportunità per rafforzare il nostro territorio come meta turistica, puntando su ciò che ci distingue e ci rende unici. L’autenticità, per noi, significa valorizzare ciò che già abbiamo, senza bisogno di inventarci nulla: il Rubicone è un patrimonio vivo, fatto di borghi storici, di architetture che raccontano secoli di storia, di paesaggi che sono una dotazione prestigiosa e irripetibile. La nostra forza sta nella combinazione di natura, cultura, enogastronomia e tradizioni. Chi visita le nostre terre trova un’esperienza genuina, fatta di accoglienza sincera, di sapori autentici e di itinerari che permettono di scoprire la vera anima della Romagna".

Il progetto, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR) attraverso il Gal L’Altra Romagna e coordinato da Visit Romagna, si propone di valorizzare l’entroterra con percorsi turistici che spaziano dal trekking ai cammini storici, all’enogastronomia alle esperienze di benessere. Un’opportunità unica per il territorio dell’Unione Rubicone e Mare, ricco di paesaggi suggestivi, borghi medievali e una tradizione culinaria d’eccellenza.

Ha continuato la presidente Tania Bocchini: "Ringraziamo Visit Romagna, la Regione e il Gal L’Altra Romagna per la qualità di questo progetto. Oggi i turisti scelgono sempre più mete e stili di viaggio che rispettano l’ambiente e le comunità che li accolgono. La Romagna, che in passato ha saputo costruire un’offerta turistica d’eccellenza, continua a migliorarsi. Se mare e collina fanno squadra, il futuro del nostro turismo sarà positivo. Ognuno deve fare la sua parte: imprenditori, amministratori e tutte le realtà del territorio".

Attraverso la piattaforma www.romagnaautentica.it, i visitatori potranno esplorare oltre 50 esperienze e una trentina di itinerari, immergendosi nella vera essenza dell’entroterra romagnolo. Dalle escursioni tra le colline ai sapori intensi del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, ogni esperienza è pensata per creare un legame autentico tra il viaggiatore e la terra che lo ospita.

Ermanno Pasolini