’Romagna Autentica’: una bacheca di informazioni

Nasce ’Romagna autentica’, il nuovo progetto di promozione e commercializzazione del territorio. Un unico spazio, una grande bacheca virtuale, che ha lo scopo di raccogliere al suo interno tutte le informazioni sugli eventi previsti nel territorio romagnolo rendendo agevole, per il pubblico, la consultazione degli appuntamenti locali organizzati dalle 140 Pro Loco che aderiscono alle quattro Unpli provinciali Romagnole. Insieme al Gal L’Altra Romagna il progetto è patrocinato e sostenuto da Unpli Emilia- Romagna, Destinazione Romagna, Gal Delta 2000 e GAL Valmarecchia e Conca oltre a numerose Unioni di Comuni.

L’intento è di collaborare per raccogliere in un’unica fonte le informazioni sugli eventi in programma in modo tale da promuovere il turismo ma anche l’economia locale attraverso la commercializzazione dei prodotti tipici della zona.

"Progetti come ‘Romagna Autentica’ - dice il presidente del Gal L’Altra Romagna, Bruno Biserni - rappresentano il punto di arrivo dell’impegno congiunto tra enti di promozione e valorizzazione del territorio e il territorio stesso finalizzato alla resilienza e allo sviluppo di località che tanto hanno da offrire in termini di ricchezze culturali, enogastronomiche,storiche e ambientali. Per il Gal L’Altra Romagna, ‘Romagna Autentica’ è il coronamento di iniziative di collaborazione con le Pro Loco locali iniziate già nel 2017".