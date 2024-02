Romagna Banca faccia a faccia con le imprese

Una nutrita rappresentanza di operatori turistici e commercianti di Cesenatico, ha partecipato all’incontro "A colazione con" organizzato da Confesercenti per incontrare istituzioni e imprese. Il direttore di Romagna Banca Paolo Garattoni ha dialogato a lungo con Lorena Della Motta e Barbara Pesaresi, rispettivamente presidente e direttrice di Confesercenti Cesenatico, Giovanni Casadei, balneare di San Mauro Mare, i commercianti Cesare Soldati e Luciano Abbondanza, il ristoratore Daniele Zani, Maurizio Canducci, albergatore di San Mauro Mare, Marco Manuzzi, ambulante di Gatteo a Mare, Lucia Bussi di Credit Comm e Matteo Buda di Romagna Banca.

Per l’associazione, mantenere una relazione forte con gli istituti di credito vicini alle imprese è una delle priorità: "Abbiamo parlato prevalentemente di commercio e turismo – ha detto Lorena Della Motta – e delle difficoltà delle piccole e medie imprese, dell’inevitabile cambio generazionale e quindi degli investimenti necessari e del ruolo della banca nella nostra economia. Ormai da tempo sono cambiate le regole di accesso al credito, passando dall’analisi di merito patrimoniale, ma oggi fa perno la redditività e per avere credito bancario, adesso occorre avere oltre ad un piano d’investimento, una visione di reddito nel medio e lungo periodo".

È dunque un momento non facile, perchè l’utile è molto diminuito nelle attività turistiche, come ad esempio gli alberghi, per non parlare dei negozi che stanno attraversando una crisi nera. C’è dunque bisogno di risorse per rinnovare le aziende, ma se i mutui vengono concessi sul reddito, questo spiega le difficoltà odierne di molti imprenditori ad avere accesso al credito. Garattoni dal canto suo ha evidenziato diverse opportunità di abbattimento al tasso d’interesse in abbinata a contributi regionali, riconoscendo il ruolo centrale delle cooperative di garanzia, ma purché resti salda una forte idea progettuale nelle imprese. La presidente Della Motta nel suo intervento ha comunicato che l’associazione è alla costante ricerca di "alleati", di istituzioni che credono ed investono nel nostro territorio anche nelle forme più svariate sensibili ai bisogni delle piccole imprese.

Confesercenti ritiene il turismo un grande volano e vuole impegnarsi per ampliare il periodo d’apertura delle imprese, con prodotti turistici dedicati, per aiutare anche il comparto del commercio in grande difficoltà. Nel corso dell’incontro si è parlato anche dell’abbattimento delle spese, dei costi d’esercizio, del pagamento elettronico, di aggregazione d’impresa e delle opportunità della legge regionale 41 che concede contributi a questo settore.

Giacomo Mascellani