’Romagna e dintorni’, ecco il nuovo locale in corso Garibaldi

Ha aperto in corso Garibaldi il nuovo locale di Fabio Albertini: Romagna e Dintorni, un originale spazio che unisce l’anima di un beershop per la vendita di birre artigianali d’asporto a quella di un pub accogliente per il consumo sul posto. All’inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, erano presenti l’assessore Lorenzo Plumari e i rappresentanti di Confesercenti Ravenna-Cesena, che hanno colto l’occasione per rivolgere il loro più grande “in bocca al lupo” a Fabio per la sua nuova avventura. Romagna e Dintorni propone una selezione di birre artigianali provenienti da Romagna, Emilia, Toscana e Marche, accompagnate da vini, liquori, distillati, cocktails e bevande analcoliche. Per i più golosi, non mancano piadine e taglieri di affettati e formaggi, pensati per ogni momento della giornata.