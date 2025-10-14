’Romagna e Sangiovese’. Giovedì la conferenza di Mazzotti

Giovedì sera, alle 21, alla sala convegni di Palazzo del Capitano, a Bagno, Alberto Mazzotti terrà una conferenza sul tema ’Romagna e Sangiovese. La filosofia del vino’. La serata è promossa dall’associazione culturale La Compagnia di Gnomo Mentino, in collaborazione con Centro Turistico Valbonella e con il patrocinio e il contributo del Comune di Bagno, nell’ambito della rassegna Tra Cielo e terra, ciclo di conferenze a tema storico, naturalistico, scientifico e letterario. Ingresso gratuito. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Gianni Rossi (347/0859371); gianni.tony@libero.it.

"Alberto Mazzotti, produttore di vino nel territorio di Bertinoro – dice la Compagnia di Gnomo Mentino – crea vini partendo da un progetto su carta ponendo al primo posto finalità di viaggi emozionali. Il vino deve permettere di incontrare, di colorare gli attimi, di creare momenti di convivialità". Durante la serata Mazzotti guiderà i suoi ascoltatori in un viaggio tra le sue creazioni, accompagnato dal maestro Stefano Nanni, con i suoi assaggi musicali alla fisarmonica.

La rassegna Tra Cielo e Terra 2025 prosegue poi con altri appuntamenti (sempre a Palazzo del Capitano, alle 21) in calendario giovedì 30 ottobre con la conferenza di Claudio Bignami su ’Vecchi appunti di viaggio’, giovedì 6 novembre con la conferenza di Gian Marco Burioni sul tema ’Il delitto di Colorìo. Crimini e processi nel Granducato di Toscana’, e giovedì 13 novembre con la relazione di Loretta Gentili e Maurizio Rossi su ’Viaggio in Sri Lanka. Fra Templi, altipiani, foreste pluviali e sabbia’.

gi. mo.