"Romagna forte se integrata: il Capo dello Stato ha indicato la strada"

Hanno solleticato le corde di Legacoop Romagna le riflessioni del presidente Mattarella in visita a Cesena per i 40 anni di Macfrut.

"Due gli aspetti del discorso del Presidente della Repubblica che maggiormente ci hanno colpito – afferma Legacoop Romagna, presieduta da Poalo Lucchi –. Il primo è il richiamo alle potenzialità del settore agroalimentare, il cui paniere di eccellenze rappresenta il primo ambasciatore del nostro Paese in tutto il mondo. Se il comparto della produzione di cibo italiano in questi anni ha saputo aprirsi al mondo da protagonista, esplorando sempre nuovi mercati, è anche grazie alla straordinaria forza della cooperazione tra imprese, che ha consentito di mettere a valore tradizioni millenarie e tecnologie modernissime, in un costante processo di innovazione. In Romagna, dove le cooperative sono particolarmente radicate e sono da sempre interpreti di primo piano dell’internazionalizzazione. La sola Legacoop qui associa 62 imprese nel settore agroalimentare che, a loro volta, organizzano oltre 21.550 imprese agricole, che occupano direttamente più di 7.200 persone e sviluppano un valore della produzione di circa 1,8 miliardi di euro.

"Il secondo aspetto – prosegue Legacoop – riguarda l’integrazione e la complementarietà nel territorio della Romagna, che l’evoluzione di Macfrut dal suo contesto municipale, rappresenta in modo esemplare, ma che troviamo in tutti gli aspetti che rendono il nostro territorio più forte: dal sistema idrico alla sanità. Crediamo che questo influente richiamo vada colto da parte di tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Romagna Infine non possiamo non apprezzare le parole del presidente della Regione Bonaccini, nel momento in cui ha chiesto al Governo di trasferire alle Regioni ed alle imprese i fondi del Pnrr sino ad ora inutilizzati o che non si fosse in grado di utilizzare in modo efficace".