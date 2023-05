Romagna Iniziative dà 4 borse di studio

A Riccione, dal 5 al 7 giugno, si terrà il Festival del fundraising;, il più grande Festival europeo del settore con oltre 100 eventi formativi e la presenza di menti brillanti dell’universo del non profit (fundraiser, le istituzioni, i media, le aziende...) per parlare di innovazione, nuove tendenze, fundraising, sostenibilità sociale ed economica. Il costo del pass per partecipare alla tre giorni di incontri e formazione è di 399 euro, acquistabile sul sito dell’evento. Romagna Iniziative mette a disposizione 4 borse di studio, ‘4 pass sospesi di Romagna Iniziative’, riservati a chi lavora all’interno delle organizzazioni sportive delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

"Siamo consapevoli che il reperimento di nuove risorse – sostiene il presidente di Romagna Iniziative Marco Fabio Rondoni – siano sempre più determinanti per tutte le associazioni, per proseguire e rilanciare le proprie attività, per continuare a generare valore per il territorio, ma anche per costruire relazioni più solide con i propri sostenitori, trovarne di nuovi e farsi conoscere".

Il 6 giugno il Festival avrà un percorso interamente dedicato allo sport.

Info e dettagli su www.festivaldelfundraising.it o scrivendo a [email protected]

Le richieste dovranno pervenire entro il 12 maggio.