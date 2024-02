’Romagna mia’ in dono al Ministro

Dopo aver inaugurato ieri la 44a edizione della borsa milanese, il Ministro Santanchè ne ha visitato i padiglioni e, di passaggio allo stand dell’Emilia-Romagna, ha ricevuto, incorniciata e con i saluti della figlia di Secondo Casadei, Riccarda, la copia del manoscritto originale della canzone, composta da nel 1954 dallo Strauss della Romagna.

Alla sua pubblicazione il successo di Romagna Mia fu immediato e dirompente. Il motivo, semplice ed orecchiabile, conquistò presto l’affetto della gente, e raggiunse la popolarità grazie a tutte le orchestre che lo inserirono nel loro programma, ai juke box, alle trasmissioni di Radio Capodistria (ascoltatissima su tutta la Costa Adriatica) e grazie anche ai turisti italiani e stranieri che soggiornavano in Riviera e acquistavano il disco portandolo a casa.

Secondo Casadei, dopo il durissimo periodo del dopoguerra, grazie a questa canzone conquistò uno straordinario successo in tutta Italia, tanto che durante gli anni 60 tenne con la sua orchestra più di 370 concerti all’anno (a volte due in uno stesso giorno).

Nel frattempo continua la corsa per la proposta di candidatura del Liscio nella lista del Patrimonio Unesco da parte della Regione. “Vai Liscio”, piattaforma aperta alla collaborazione di tutti per promuovere questo genere musicale, è aperta la raccolta di notizie, video, fotografie, documenti e curiosità per sostenere ulteriormente la candidatura.