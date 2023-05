Romagna mia, l’inno dell’alluvione si canta anche allo stadio: alla partita Vicenza-Cesena

Vicenza, 27 maggio 2023 - "Romagna mia" ormai dilaga: la cantano un po' tutti, nelle zone dell'alluvione, ma stasera l'inno della forza di un popolo di rialzarsi dopo la tragedia è andato persino in trasferta, su un campo da calcio.

I giocatori entrano in campo con la maglia a sostegno della Romagna alluvionata, e dagli spalti d'intona Romagna mia

E' successo allo stadio Menti di Vicenza, dove si giocava la gara contro il Cesena valida per l'andata dei quarti di finale dei playoff di serie C (per la cronaca, è finita 0-0). I circa 300-350 sostenitori cesenati, collocati in gradinata nord, non hanno issato striscioni - come annunciato alla vigilia in segno di solidarietà dei cittadini della propria terra - ma hanno intonato a inizio gara la canzone "Romagna mia", che ha ricevuto un lungo applauso dal resto di tutto lo stadio, quasi esaurito dai tifosi di casa. Oltre alla società biancorossa che devolverà il 20% dell'incasso odierno di propria competenza, una raccolta fondi è in corso anche tra la tifoseria veneta, con il denaro che sarà consegnato mercoledì in occasione della gara di ritorno in Romagna. Non erano presenti gli ultras cesenati della Curva Mare che, come annunciato in settimana, sono rimasti a casa per aiutare le popolazioni alluvionate.