Romagna Mia, ma con l’accento americano. Il coro di Toscano e dei soci Usa a fine match

Non conta l’accento, conta lo spirito. Così anche una versione ampiamente rivedibile di ‘Romagna Mia’ cantata da chi ha inflessioni americane, può essere da brividi. È chiaro che quando si vince è tutto più facile, per tutti. Restano però immagini che segnano pezzi di storia di un club, di una tifoseria e di una città. Tra Cesena e gli Stati Uniti c’è ben più di un oceano di distanza. Ci sono prima di tutto approcci e consuetudini culturali radicalmente diversi, che in questi anni di presidenza a stelle e strisce sono stati evidenti fin da subito.

Ne è un esempio quello che è accaduto per gran parte dello scorso torneo, quando all’Orogel Stadium, prima delle partite casalinghe, gli altoparlanti diffondevano l’inno di Mameli. Negli Usa non è immaginabile iniziare un evento, a partire da quelli sportivi, senza ‘The Star-Spangled Banner’ mentre sui maxi schermi sventolano vessilli a stelle e strisce. Posto che l’orgoglio di essere italiani non guasta affatto anche oltre le partite della nazionale, a casa nostra nel calcio il quadro è radicalmente diverso. Così molti, in curva e non solo, restavano spaesati. "Il nostro inno è un altro", si diceva, non per rinnegare le strofe che uniscono il Paese, ma per saldare ancora più fortemente il legame tra il popolo bianconero e la sua terra. Il messaggio evidentemente è passato.

Così eccoci a martedì sera, il Cesena vince a denti strettissimi con l’Arezzo e la squadra finisce come sempre sotto la curva a cantare ‘Romagna Mia’. Poi c’è il resto, a metà campo, dove mister Toscano è abbracciato a una delegazione della società Made in New York. Il tecnico è avvantaggiato e ne approfitta, mentre i labiali degli altri tradiscono qualche indecisione, un po’ come ai concerti quando i fan con un inglese da migliorare tentano di inseguire le strofe dei loro idoli. Ma non conta la parola sbagliata, conta lo spirito col quale si canta. E al Manuzzi lo spirito era davvero da brividi. Perché la Romagna è ruspante e cocciuta. La Romagna non la cambi, ma ti conquista, sempre.

Luca Ravaglia