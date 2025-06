Romagna ospita amichevoli internazionali di pallavolo giovanile femminile

Dal 18 al 24 giugno, la Romagna si trasformerà nel cuore pulsante della pallavolo giovanile femminile, ospitando sei amichevoli internazionali che vedranno protagoniste le selezioni nazionali Under 16 e Under 19 italiane contro le pari età della Polonia. Un evento a ingresso gratuito che si snoderà Rimini, Riccione, Cesena e San Giovanni in Marignano.

La Fipav Emilia Romagna e il comitato territoriale Romagna Uno hanno manifestato tutta la loro soddisfazione per questa iniziativa. "Siamo felici di ospitare un evento di tale risonanza - hanno dichiarato i referenti Fipav in una nota - che permetterà al nostro pubblico di ammirare da vicino le future promesse del volley azzurro e, ci auguriamo, ispirare tanti nuovi giovani a scendere in campo".

Sul tema in particolare è intervenuta anche la consigliera cesenate Monica Tartaglione: "Concludere la stagione agonistica con un evento di questa portata è certamente un grande traguardo nell’ottica della valorizzazione dello sport giovanile. Proprio per questo abbiamo fin da subito coinvolto direttamente anche le varie società del territorio, tra le quali ovviamente c’è anche il Volley Club Cesena, nell’auspicio di vedere in prima fila tante ragazze dei nostri vivai. Le gare saranno ad accesso libero, e lo stesso vale anche per gli allenamenti, ai quali potranno assistere anche i nostri tecnici, confrontandosi con metodologie di insegnamento diverse da quelle abitualmente adottate. Le atlete delle squadre del territorio potranno poi essere direttamente coinvolte attraverso attività di volontariato e assistenza a bordo campo".

L’idea è chiaramente quella di alimentare la passione per il volley mettendo pepe sulle motivazioni delle giovani pallavoliste di casa nostra che, trovandosi a tu per tu con le migliori coetanee del Paese avranno tutte le occasioni per carpire qualche accorgimento in più da adottare quando a scendere in campo saranno loro.

Le delegazioni azzurre faranno base a Rimini, spostandosi poi nel territorio in occasione degli allenamenti e delle gare. In particolare, per quello che riguarda Cesena, l’appuntamento è per il 20 giugno alle 20.45 quando al Mini Palazzetto le atlete della nazionale under 19 sfideranno le pari età polacche.