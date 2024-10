Romagna Rfc a caccia del bis. Ma battere Livorno non sarà facile

Dopo la bella prova con L’Aquila Rugby, il Romagna Rfc è atteso da un altro impegno casalingo per il terzo turno di campionato di serie A. Oggi alle 14.30, i Galletti scenderanno infatti in campo contro il Livorno, per un confronto delicato con una squadra esperta e ben attrezzata, che nella scorsa stagione ha chiuso il girone al quinto posto e che anche in questo campionato è tra le candidate a occupare i piani alti della classifica. Dopo un avvio in salita, ovvero la sconfitta senza punti nella gara di esordio con la Roma Olimpic, altra corazzata del girone, i toscani si sono rifatti nello scorso turno, in cui hanno centrato una netta vittoria per 87-0 sul Villa Pamphili. Fin qui dunque un percorso analogo a quello del Romagna, che dopo la sconfitta nell’esordio a Napoli ha trovato il riscatto centrando una vittoria piena con L’Aquila. Romagna e Livorno tornano a incrociarsi, per la prima volta in Serie A, a distanza di 5 anni dall’ultimo confronto. L’occasione è dunque importante per il sodalizio con base a Cesena che, dopo aver dominato lo scorso campionato in B, ora deve assestarsi in fretta nella nuova categoria, prendendo le misure ad avversari ovviamente di diversa caratura rispetto a quelli incontrati nei mesi scorsi. Il successo maturato nell’ultimo fine settimana è certamente di buon auspicio, ma da solo non può bastare. Servono conferme e soprattutto serve continuità di risultati. L’ingresso alla stadio del rugby di Cesena sarà come sempre libero. I convocati. Bastianelli, Burioli, Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Giannuli, Greene, Maiga, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.