Romagna Rfc a Pieve. Il ritorno inizia adesso

Il girone di ritorno è un altro campionato. Si dice sempre così, in tutti gli sport. Nel caso del Romagna Rfc però è essenziale che la parte di stagione che inizierà oggi a Pieve di Cento ricalchi il più possibile quella che è finita alle spalle, nella quale la compagine cesenate ha dominato il torneo di serie B, centrando sempre e solo vittorie col bonus (e molto spesso con larghissimi margini di vantaggio) a parte l’unico pareggio ottenuto sul campo di Colorno. I Galletti hanno girato la boa dell’annata col vento in poppa garantito dal successo nettissimo ottenuto col San Benedetto, corroborato dai 104 punti segnati (contro i 3 messi a segno dagli avversari) frutto di 16 mete, a conferma dell’ottimo passo che ha caratterizzato la prima parte del campionato.

Un passo che dunque sarà fondamentale mantenere anche in questa seconda fase della stagione, domenica dopo domenica. Perché in effetti fin dall’inizio della stagione gli obiettivi della squadra che ha base a Cesena sono stati chiarissimi: riprendersi immediatamente la serie A persa per un soffio al termine della scorsa stagione. La qualità della squadra e dello staff tecnico, uniti all’approccio mentale che il gruppo ha portato in campo fin dall’inizio, stanno legittimando appieno le ambizioni.

Nel confronto dell’andata contro il Pieve di Cento, il Romagna si era imposto 57-10, che arriva a questo appuntamento dopo un girone di andata nel quale ha raccolto 24 punti, che la collocano nella fascia di centro classifica. I Galletti navigano invece in vetta a quota 52. La partita si giocherà oggi allo Stadio Sgorbati di Pieve di Cento alle 14.30.

I convocati: Burioli, Calbucci, D’Agostino, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fiori, Giannuli, Greene, Lamptey, Maiga, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Perju, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani Classifica: Romagna Rfc 52, Bologna 44, Modena e Colorno 42, Jesi 29, San Benedetto 28, Pieve 24, Cus Siena 23, Gubbio 18, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Formigine 4.

l.r.