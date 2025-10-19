Romagna Rfc al debutto . Prima in casa con Valpolicella

Oggi pomeriggio, alle 15.30, prenderà il via la ventesima stagione del Romagna Rfc, che si appresta a iniziare una nuova avventura nel girone Nord-Est della serie A di rugby. Sarà l’impianto cesenate di Sant’Egidio a fare da cornice alla prima di campionato, che vedrà i galletti a confronto con il Valpolicella. Dopo le buone prove nei test match pre-campionato con San Benedetto e Firenze, è il momento del primo vero banco di prova per il gruppo romagnolo, che riparte con l’obiettivo di replicare l’ottimo percorso della scorsa stagione, chiusa al terzo posto del girone centro-sud. Nel nuovo raggruppamento cambiano però anche le avversarie e con quelle le incognite da affrontare in questa nuova stagione.

"I riscontri del pre-campionato sono stati positivi – analizza il tecnico Andrea Rovina –, possiamo contare su un gruppo allargato e in forma. I ragazzi sono carichi ed entusiasti di essere tornati in questo girone, che è il più competitivo della serie A: per la squadra è una bella occasione per misurare il livello di crescita e proseguire il percorso fatto in questi ultimi anni. Abbiamo i mezzi e le soluzioni per fare bene".

Il Valpolicella nella passata stagione aveva chiuso il girone al quinto posto ed è a sua volta reduce da un buon pre-campionato: "Affronteremo una squadra solida e orgogliosa – prosegue Rovina – che può contare su elementi di esperienza e giovani talenti. Sarà una partita arcigna, che dovremo cercare di gestire al meglio, senza farci prendere dalla foga. Iniziare in casa ci dà una carica in più, non vediamo l’ora di scendere in campo".

Anche quest’anno l’ingresso resta gratuito. Inoltre, nell’ambito delle iniziative per il ventennale del club, le partite casalinghe della squadra saranno l’occasione per conoscere meglio le società romagnole che fanno parte del progetto del Romagna Rfc attraverso l’iniziativa ‘L’Erba del Vicino’. Protagonista di questa prima domenica è il Cesena Rugby, una delle società fondatrici del Romagna Rfc. È stato proprio grazie alla promozione in serie B del club bianconero e alla successiva cessione del titolo sportivo che nel 2006 il Romagna è diventato realtà. Da allora il Cesena è sempre stato uno dei pilastri del progetto, ospitando le attività della prima squadra nella struttura di via Montefiore e contribuendo notevolmente alla crescita del vivaio: sono una sessantina i giocatori provenienti dalle giovanili del Cesena approdati in prima squadra, a conferma della grande tradizione rugbistica cesenate.

Per omaggiare il club, oggi i giocatori di provenienza cesenate scenderanno in campo con i calzini da gioco del Cesena. Convocati: Bastianelli, Bissoni, Bracci, Brialdi, D’Agostino, Di Lena, Donati, Fela, Foschini, Giannuli, Manuzi, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Perju, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Strada, Tauro, Villani, Vincic, Zani, Zecchini. Oggi inizierà anche l’avventura in Serie A1 del Romagna Rfc femminile, che debutterà in trasferta contro ‘Roma Women’.