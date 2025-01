Romagna Rfc al giro di boa. Oggi la sfida con il Villa Pamphili

Di nuovo nella mischia. Primo appuntamento del 2025 per il Romagna Rfc, che oggi pomeriggio, alle 14.30, tornerà sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena per la prova con il Villa Pamphili, intenzionato a dare continuità all’ottimo periodo col quale si era chiuso l’anno ormai in archivio e che peraltro alle porte dell’estate aveva regalato alla squadra con base a Cesena la promozione dopo appena un anno disputato nel purgatorio della serie B.

Dopo la sosta per le festività, il campionato di A riparte dunque dall’ultimo turno del girone di andata, che vedrà i Galletti impegnati nel confronto con la squadra romana, fanalino di coda della classifica. Il Romagna arriva al giro di boa del torneo in una buona condizione di classifica, con un bottino di 24 punti che vale il quinto posto e con la possibilità di avvicinarsi al gruppo di testa vista la doppia sfida Livorno-Firenze e Civitavecchia-Roma Olimpic che in queste ore vedrà a confronto le prime 4 del girone.

Il pareggio ottenuto a Firenze nell’ultima prova del 2024 ha permesso al Romagna di allungare la striscia di risultati utili consecutivi e ha confermato il crescendo della squadra, uscita a testa alta anche da questo confronto con un avversario molto quotato, pur non riuscendo a evitare la rimonta finale, come avvenuto anche nella partita a Napoli. Una lezione che dovrà servire per questa seconda metà della stagione, in cui il Romagna vuole continuare a dire la sua, a partire da questo ultima prova di andata, con un’avversaria inedita e a caccia di punti per risollevarsi dal fondo della classifica.

L’ingresso allo stadio del rugby è libero per tutti i tifosi. L’incontro odierno sarà diretto dall’arbitro Beatrice Smussi di Brescia.

Ecco i convocati del Romagna Rfc: Calbucci, D’Agostino, De Celis, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Foschini, Giannuli, Lamptey, Maiga, Marini, Maroncelli, Mazzone, Onofri, Perju, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Strada, Tauro, Vincic.