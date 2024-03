Romagna Rfc frenato dai bolognesi. Guizzo finale di Teresi, è pareggio

Il Romagna Rfc nel campionato di rugby di serie B viene fermato sul pari dal Bologna, che proprio allo scadere di una partita combattuta punto a punto raggiunge i Galletti sul 33-33.

Con 5 mete segnate il Romagna porta comunque a casa 3 punti da questa ostica trasferta contro una delle due concorrenti alla promozione, confermando così l’imbattibilità stagionale e conservando comunque un buon margine dalle inseguitrici (+13 da Colorno e +15 dal Bologna), a quattro giornate dal termine del campionato, che non vale ancora la matematica certezza del passaggio di categoria, ma che nei fatti testimonia ampiamente la chiusura dei giochi.

La partita. I Galletti sono costretti a rincorrere fin dalle prime battute del match, che si apre con una meta trasformata dei padroni di casa, i quali poi, al 10’, sfruttano un calcio piazzato per allungare sul 10-0. I primi punti per il Romagna arrivano soltanto al 25’ grazie alla meta del capitano Sgarzi, trasformata da Giannuli.

Nonostante la superiorità numerica per il giallo al numero 8 bolognese Balsemin, i Galletti non riescono a capitalizzare altri punti e al 37’ subiscono una nuova meta, segnata dallo stesso Balsemin.

Il finale del parziale è però a favore del Romagna, che grazie alla meta di Vincic può rifarsi sotto e riportarsi sul 17-14 grazie alla trasformazione precisa di Giannuli. A inizio ripresa arriva il sorpasso del Romagna, ancora grazie a Sgarzi, che firma le meta che per la prima volta dall’inizio del match porta i Galletti avanti per 21-17.

Per spezzare l’equilibrio le squadre si affidano ai calci piazzati, ma se al 15’ il Romagna perde l’occasione di allungare, il Bologna approfitta al meglio di due piazzati per accorciare le distanze e poi per effettuare il controsorpasso.

La partita del Romagna si complica ulteriormente al 29’, quando arriva la meta di Zambrella che porta gli emiliani avanti per 28-21. Ma il Romagna, di nuovo in superiorità numerica per un giallo al Bologna, non ci sta e rimette tutto in gioco: due mete ravvicinate, entrambe segnate da Bastianelli, ribaltano di nuovo la situazione e portano i romagnoli avanti per 33-28, al 39’. Non basta, perché nel finale della partita c’è spazio per un ultimo assalto dei bolognesi, abili a beffare la difesa romagnola e a marcare con Teresi la meta che riporta la situazione in parità. Il calcio di trasformazione di Marzocchi non trova i pali e lascia lo score sul 33-33.

Dopo questo sofferto pareggio, con cui si interrompe la striscia di vittorie che durava dallo scorso novembre, è il momento di un po’ di riposo prima della volata finale, che per il Romagna Rfc si aprirà il 14 aprile con il match casalingo contro il Formigine.

Luca Ravaglia