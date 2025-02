Romagna Rfc inarrestabile. Batte il Forum e resta in vetta

Il Romagna Rfc femminile ha centrato un’altra vittoria nella prova casalinga del campionato di rugby di serie A con il Forum Iulii: 21-15 per la squadra romagnola, che al si conferma così in testa al girone con 23 punti, frutto di un bottino pieno di cinque vittorie su cinque gare disputate.

La partita. Allo Stadio del Rugby di Cesena il primo tempo è all’insegna dell’equilibrio e soltanto al 30’ il Romagna riesce a sbloccare il tabellone grazie a un calcio di punizione che Montanari indirizza tra i pali. Prima dell’intervallo arriva anche la prima meta della giornata, segnata da Dal Passo, per l’8-0. Due mete non trasformate del Forum Iulii nel primo quarto d’ora del parziale rimettono però tutto in discussione e costringono il Romagna a rincorrere le avversarie: il controsorpasso si concretizza al 25’ con la meta di Liguori, mentre al 70’ quella di Gai porta il Romagna nuovamente a distanza di sicurezza, sopra il break dei 7 punti. Le friulane tornano a essere pericolose nel finale e con una meta non trasformata al 33’ riaprono i giochi: il Romagna però è attento a non concedere altro e nel finale guadagna una preziosa punizione che Montanari manda tra i pali così da fissare il risultato sul 21-15.

Un’altra bella prova per la squadra romagnola, che con i 4 punti conquistati consolida il primo posto davanti al Riviera, avversario del prossimo turno in programma domenica domani.

Oltre alla vittoria della prima squadra femminile, le buone notizie riguardano anche la prestigiosa convocazione di due giocatrici del Romagna Rfc, Alice Angelucci e Celeste Cortini, alla partita della nazionale italiana Under 18 contro la rappresentativa francese: dopo la partecipazione ai raduni delle scorse settimane, il percorso in azzurro delle atlete cesenati prosegue dunque con ottimi risultati.

Il tabellino del Romagna Rfc: Gazzotti, Rossi, Gai, Montanari, Dal Passo, Liguori, Gardenghi, Vetrini, Bravetti, Gnassi, Poletti, Stoppa, Marasco, Napoletano, Bentivegna. A disp: Mariuzzo, Ferrera, Dal Passo, Cavattoni, Fioredelmondo. All: Sermenghi Marcature: 30’ pt cp Montanari (3-0), 40’ pt m Dal Passo (8-0); 5’ st m Forum Iulii (8-5), 15’ st m Forum Iulii (8-10), 25’ st m Liguori (13-10), 30’ m Gai (18-10), 33’ st m Forum Iulii (18-15), 80’ cp Montanari (21-15). Player of the match: Luzia Vetrini.

Riguardo alla squadra maschile invece, anch’essa impegnata nel campionato di serie A, domani verrà osservato un turno di riposo stabilito in concomitanza con la nuova finestra del Sei Nazioni: si ripartirà dunque il 1 marzo con la prova casalinga contro il Civitavecchia.

Il Romagna, che è reduce dalla sconfitta maturata in trasferta contro la capolista Livorno, valsa comunque con un punto, occupa saldamente la quarta posizione.

l. r.