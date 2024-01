Romagna Rfc, rotta verso Gubbio

Dopo la sosta natalizia il campionato di rugby di serie B riparte dalla penultima giornata del girone di andata, in programma oggi alle 14.30. Il Romagna Rfc, impegnato nella trasferta sul campo di Gubbio vuole ripartire da dove ha lasciato, ovvero dalla serie di vittorie con cui si è chiuso l’anno, ultima quella con il Modena, che ha consentito alla squadra di allungare sulle avversarie in vetta alla classifica. I galletti sono infatti primi con 42 punti e un vantaggio di 8 lunghezze su Bologna e di 10 sulla coppia Modena e Colorno. Dopo quasi un mese di pausa, sarà importante ritrovare subito passo gara e concentrazione, su un campo non privo di incognite anche considerando che è la prima volta che il Romagna incrocia il Gubbio. La formazione umbra, matricola del girone, ha collezionato finora 4 vittorie, che la collocano a quota 17 punti, con un buon margine di vantaggio dalla zona bassa della classifica.