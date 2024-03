Romagna Rfc, rush finale. Gara decisiva con Bologna

Cinque giornate al termine del campionato e 15 punti di vantaggio dalle inseguitrici. Il Romagna Rfc vede il traguardo nel torneo di serie B che ha affrontato quest’anno dopo una lunga permanenza in A, categoria che per tutta la stagione ha ampiamente dimostrato di meritare di riconquistare subito. Siamo in effetti al rush finale e la gara in programma oggi alle 14.30 sul campo di Bologna sarà quella decisiva per chiudere definitivamente i conti le due dirette concorrenti, che seguono a distanza. Una di queste è Colorno, che i Galletti hanno sconfitto lo scorso fine settimana in casa, al termine di una gara intensa, nella quale è comunque emersa la superiorità del Cesena. L’altra è proprio il Bologna che oggi ospiterà il Romagna.

Superato quest’ultimo scoglio, il calderaio riserverà prove contro avversari che i Galletti hanno dimostrato di tenere a bada con tranquillità. Il torneo si concluderà il 5 maggio sul campo di San Benedetto, anche se tutto lascia pensare che servirà molto meno tempo prima di festeggiare.

In ogni caso il momento giusto non è ancora arrivato: oggi il gruppo dovrà affrontare la gara come l’ennesima finale da vincere, possibilmente col pieno di bonus, per liquidare la pratica promozione nella maniera più giusta e meritata: quella con distacco, a coronamento di un percorso impeccabile avviato a inizio stagione e intrapreso con lo spirito molto pragmatico di tornare dove si era fino alla primavera precedente, il più in fretta possibile. Oggi a Bologna servirà un nuovo, decisivo, passo in avanti. Dopo di che il torneo si fermerà fino al 14 aprile, per poi riprendere col filotto delle ultime quattro gare.

Luca Ravaglia