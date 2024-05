Romagna Rfc, storia di un successo. Il tecnico Askew: "Continueremo a crescere"

Terminato nel miglior modo possibile il campionato di rugby di serie B, che il Romagna Rfc ha chiuso da imbattuto, veleggiando in solitaria in vetta alla classifica fino al meritatissimo ritorno in serie A, è il momento del bilancio di una stagione chiusa con 20 vittorie e 2 pareggi, quasi 1500 punti segnati, a fronte di 221 mete realizzate e solo 31 subite.

Oltre ai numeri c’è la sostanza di un gruppo coeso e grintoso, che anche in quest’annata ha mantenuto intatta la sua peculiarità, ovvero quella di essere piena espressione del territorio e del movimento della Franchigia Romagna Rugby, pur evolvendosi a fronte delle tante novità dell’annata, a partire dal cambio sulla panchina con l’arrivo dell’inglese Anthony ’Tosh’ Askew.

"È stata una stagione molto bella - commenta lo stesso Askew, che guiderà la squadra anche l’anno prossimo - per la qualità delle persone con cui ho lavorato e per il tipo di gioco che ha caratterizzato il nostro campionato, molto vicino al mio modo di allenare e di intendere il rugby. Ho trovato uno staff molto professionale e disponibile e un bellissimo gruppo. I ragazzi hanno risposto meravigliosamente, hanno mostrato voglia di imparare e di migliorare, dimostrandosi disponibili ai cambiamenti e lavorando duramente per tutta la stagione. I loro volti dopo la partita a Modena dicevano tutto: c’era gioia per la vittoria del campionato, ma anche la soddisfazione di far parte di qualcosa di speciale ed è questa la forza del Romagna Rugby. Non posso che essere orgoglioso di far parte di questa famiglia".

Inevitabile lo sguardo alla prossima stagione: "Quest’estate ci dovrà servire per arrivare preparati alla Serie A. Dovremo lavorare duramente per essere ancora più in forma di quanto lo siamo stati in questa stagione. Non vedo l’ora di vedere come sarà questa nuova sfida e di come i ragazzi la affronteranno: una delle cose che amo di più dell’allenare è vedere crescere i singoli, sia come persone che come giocatori: sicuramente ci saranno occasioni per farlo".

Prima della Serie A c’è però un’altra sfida che attende Tosh, quella di attraversare la Gran Bretagna in bicicletta, da Lands End, punto più a Sud-Ovest dell’Inghilterra, a John O’Groats, estremità a nord-est della Scozia. Circa 1.500 km da pedalare per una causa molto importante: raccogliere fondi per ’My Name’5 Doddie Foundation’, fondazione che sostiene la ricerca e la cura contro la sla, portando avanti la battaglia di Doddie Weir, campione di rugby scozzese prematuramente scomparso per questa terribile malattia. Si può contribuire con una donazione sulla piattaforma Just Giving.