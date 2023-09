Romagna Shopping Valley: Giornata della Raccolta Alimentare a Savignano

Oggi dalle 9 alle 19 all’ingresso dell’ipermercato Romagna Shopping Valley verrà effettuata la raccolta alimentare ’Quartieri solidali’. Si tratta del quinto appuntamento dell’iniziativa promossa da Caritas e dai quartieri cittadini con il patrocinio del Comune. Chi lo desidererà potrà lasciare una spesa per i poveri, consegnandola ai volontari della Consulta di Capanni, che saranno per tutto il giorno nei luoghi di raccolta. Chi vorrà potrà collaborare liberamente all’iniziativa consegnando prodotti di prima necessità come biscotti, merendine, cracker, tonno o carne in scatola, piselli, olio (oliva e semi), parmigiano, caffè, pannolini da neonato misura 46, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Quanto verrà raccolto sarà devoluto alle necessità dei più poveri e bisognosi.