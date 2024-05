Romagna, stagione finita: "Buona esperienza"

Il campionato di rugby di serie A del Romagna Rfc femminile si è chiuso con una sconfitta (36-10) contro il Rugby Riviera.

Il Romagna termina il girone con 15 punti e un bottino di 3 vittorie, sicuramente un punto di partenza per un gruppo molto rinnovato e giovane, come sottolinea il tecnico Fabio Sermenghi nel fare un bilancio di fine campionato: "È stata una stagione di sacrificio, in cui la mancanza di esperienza si è fatta sentire considerando che diverse ragazze sono agli inizi del loro percorso. Dall’inizio del torneo ci sono stati comunque dei miglioramenti a livello tecnico, soprattutto tra le più giovani del gruppo, e c’è stato grande impegno da parte di tutte. Anche se il campionato è finito le attività proseguiranno: abbiamo in programma allenamenti itineranti e durante l’estate attività di beach rugby e rugby a 7. Speriamo possano essere delle occasioni per coinvolgere nuove ragazze del territorio, così da poter allargare e consolidare la nostra base per la prossima stagione".