Romagna Team primo. E adesso lo scudetto

Il Gymnastic Romagna Team andrà a giocarsi lo scudetto al termine di una prima parte di stagione che ha visto la squadra cesenate di ginnastica artistica chiudere al primo posto il campionato di serie A con oltre tre punti di vantaggio rispetto agli inseguitori del Pro Carate (476 contro i 472,800). Ottimo segnale sulla carta, che però nei fatti non conterà nulla, dal momento che la sfida in programma il 3 maggio a Firenze comincerà con le pretendenti appaiate a zero. "Ci giocheremo tutto in una gara secca – è l’analisi del presidente Corrado Maria Dones – cimentandoci in sei attrezzi ogni volta con tre atleti, senza la possibilità di scartare nessun punteggio. Dunque in 18 esercizi si assegna il titolo di campioni d’Italia. E’ una novità di quest’anno, alla quale ci stiamo preparando già da mesi. Può succedere di tutto, certo, ma a mio modo di vedere partiamo con ottime carte, perché non è un caso che abbiamo chiuso le tre tappe della stagione ampiamente primi. Lo scorso anno arrivammo secondi, ora vogliamo migliorare. Credo che il nostro gruppo sia più esperto e più omogeneo, non ci poniamo limiti". Le valutazioni arrivano all’indomani dell’ultima prova stagionale, lo scorso fine settimana a Desio e alla quale il Romagna Team si è presentato con la già quasi certezza di chiudere al primo posto. Ragion per cui il tecnico Roberto Germani ha messo alla prova i suoi atleti anche con esercizi diversi. E’ andato tutto più che bene, tranne che alle parallele, dove i quattro cesenati hanno rimediato una caduta a testa, facendo scendere il punteggio di quell’attrezzo a un inatteso 37,200. Pro Carate ne ha approfittato e con un 40.050, ha recuperato lo svantaggio, andando a vincere la tappa. "Non cambia nulla – smorza Dones – ciò che conta è la qualità di un gruppo in forte crescita. Lo dimostrano anche gli impegni internazionali che da qui al 3 maggio vedranno protagonisti i nostri atleti. Si parte subito col prestigioso Dtb Pokal a Stoccarda: su cinque ‘Azzurri’, tre sono ‘nostri’: Lorenzo Casali, Niccolò Vannucchi e Edoardo De Rosa. Casali parteciperà a un evento di Coppa del mondo a metà aprile, mentre Vannucchi e De Rosa andranno al Cairo. Ci faremo trovare pronti".

Luca Ravaglia