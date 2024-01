Romagna Team, sogni tricolori. I cesenati in A1 alzano l’asticella

"Vedrai che il 2024 sarà migliore".

E’ certamente la frase più usata – e spesso abusata – degli ultimi cinque giorni. Ma c’è anche chi la mette sul tavolo con piena cognizione di causa, come Corrado Maria Dones, presidente del sodalizio che rappresenta la ginnastica artistica di serie A1 cesenate e che unisce la realtà maschile del ‘Gymnastic Romagna Team’ e quella femminile della ‘Renato Serra’. La società negli ultimi mesi si è in effetti mossa sul mercato con idee chiare e obiettivi ambiziosi: quelli di arrivare tra le primissime della classe, con l’intento di giocarsi tutto nelle Final Six di fine maggio a Firenze.

"Riguardo al Romagna Team – annuncia Dones – ci siamo rinforzati molto. Inutile nasconderci, puntiamo ad arrivare nelle prime tre, anche se sarebbe meglio dire due, perché le prime due classificate saranno le teste di serie dei rispettivi gironcini a tre delle Final Six, quelle che avranno la possibilità di ‘dichiarare’ gli atleti per ogni specialità dopo gli altri. Un vantaggio di peso".

L’ossatura del gruppo parte da atleti di assoluto livello come Niccolò Vannucchi, inserito nel giro della nazionale e con alle spalle già la partecipazione alle Universiadi e alla Coppa del mondo. A fargli compagnia ci sarà Andrea Dotti, medesimo talento e perfettamente ripresosi da un infortunio che lo aveva limitato la scorsa stagione. Si aggiungerà poi Roberto Marzocchi, in uscita dalla ‘Forti e Liberi’ di Forlì, pure lui atleta di livello interazionale. E’ stata confermata la presenza dello spagnolo Nestor Abad, che vanta la partecipazione a due olimpiadi e la qualificazione già in tasca per i Giochi di Parigi e avranno un ruolo importante anche Gabriele Tisselli (cavallo con maniglie e sbarra) e Samuel Pompinetti (pure lui cavallo con maniglie), prodotto del vivaio. L’innesto che potrebbe rivelarsi decisivo è però quello di Lorenzo Casali, che arriva dalla Società Giovanile Ancona, ha vinto (tra i tanti altri risultati) un europeo a squadre ed è già classificato per le Olimpiadi di Parigi. Il gruppo sarà allenato da Roberto Germani e Nicoletta Martinini.

"Anche la squadra femminile della ‘Renato serra’ è di primissimo livello – riprende Dones - Partiamo dalla nostra Chiara Barzasi, punta di diamante del gruppo, che le scorse settimane ha sostenute le visite mediche del Coni come tutti gli atleti candidati a un posto alle Olimpiadi e che dal 15 al 18 febbraio parteciperà a una gara di Coppa del Mondo al Cairo, in Egitto. Ha superato l’infortunio che le aveva impedito di gareggiare ai mondiali di Anversa e si appresta a entrare nella nuova stagione al meglio della condizione. E’ poi in grande ripresa Lisa Agosti, altro talento cristallino della nostra società, che ha smaltito un infortunio al tendine d’Achille e ha tutte le intenzioni di tornare subito protagonista".

Si aggiungono le giovani ma molto talentuose Vittoria Ferrarini e Rebecca Evangelisti e pure l’olandese Tisha Volleman, anche lei in lizza per Parigi e con nel curriculum la partecipazione al mondiale di Anversa. A chiudere il gruppo ci saranno le atlete del vivaio, che verranno convocate a rotazione. La direzione tecnica del gruppo è affidata a Marina Meldoli e Massimo Gallina.

"La prima delle tre prove in programma – chiude Dones – si svolgerà a Brescia il 3 febbraio. Seguiranno Ancona il 24 febbraio e Ravenna il 7 aprile. Ci sarà poi una pausa legata al Campionato Europeo che si svolgerà a Rimini l’ultima settimana di aprile, dopo di che il 25 e il 26 maggio nelle Final Six di Firenze si assegneranno gli scudetti".

Nei prossimi giorni e come ormai da collaudata consuetudine, entrambe le squadre verranno presentate alla città.

Altro che frasi fatte, a pensare al 2024, nel mondo della ginnastica artistica cesenate c’è davvero da sfregarsi le mani.