Romagna Tourism Experience, la riviera si mette in vetrina

Il turismo continua ad essere al centro degli eventi in riviera. Tra riflessioni e bilanci della stagione estiva 2025 e proiezioni sul futuro, la Romagna si prepara ad accogliere i protagonisti del turismo nazionale con un evento esclusivo pensato per valorizzare il territorio nella sua dimensione più autentica e coinvolgente. Ieri ha aperto Romagna Tourism Experience, un format esperienziale che riunisce 24 buyer provenienti da diverse regioni del centro e del nord Italia, selezionati tra tour operator, agenzie di viaggio, Cral e organizzatori di eventi. L’iniziativa si concluderà domani e l’obiettivo è favorire nuovi rapporti commerciali e far conoscere da vicino l’ospitalità e la forza attrattiva della Romagna. Nel territorio delle tre province romagnole, naturalmente c’è tanta attenzione sul balneare, che rappresenta la grande fetta dell’industria turistica, ma ci sono tante cose da scoprire e valorizzare anche nell’entroterra, i borghi, il turismo enogastronomico, il turismo sportivo e quello congressuale e degli uomini d’affari. Ieri la manifestazione si è aperta nel salone del Grand Hotel Cesenatico, in piazza Andrea Costa, considerato uno dei luoghi simbolo della riviera romagnola. È stata l’occasione per parlare di Romagna come destinazione turistica importante e dalla forte identità, con tante testimonianze ed interventi. Sono intervenuti esponenti del Consorzio Vini di Romagna, Carlo Catani del progetto "Tempi di recupero", il direttore Davide Gnola del Museo della Marineria, il pescatore Paolo Polini, istituzioni e personalità, con un menù selezionato e musica dal vivo come accompagnamento.

g.m.