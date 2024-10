Romagna Welfare 2024 presentato alla Camera dei Deputati

Aziende e welfare: il motore per aggregare pubblico e privato e rendere le comunità locali più resilienti. Se ne parlerà oggi a ’Romagna Welfare 2024’ a Cesena Fiera. Il tema al centro dell’appuntamento il welfare aziendale, con un focus sulle opportunità che imprese e i dipendenti potranno cogliere nel territorio. Un welfare aziendale che è in continua crescita. A dirlo sono i dati dello studio di Mediatip, elaborato con il patrocinio dell’Università di Bologna, di cui si è parlato martedì a Roma, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, che ha messo a fuoco la situazione in Emilia Romagna. Il fulcro della giornata sarà la presentazione dei dati di uno studio, realizzato su un campione di oltre 1.000 aziende romagnole, che offrirà uno sguardo approfondito sullo stato attuale e sulle prospettive del mondo del lavoro in Romagna. A seguire, un interessante focus sul settore turistico, cuore pulsante dell’economia romagnola, composto da migliaia di piccole imprese. Un momento di particolare rilievo sarà l’intervento del sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, che illustrerà il progetto ’IoSonoCesena’, realizzato con il supporto di tutte le associazioni di categoria legate all’artigianato e al commercio locale. Il convegno si concluderà con un approfondimento sul tema della sostenibilità aziendale (ESG). A moderare l’incontro sarà Luigi Angelini, amministratore delegato di Mediatip, l’organizzatore dell’evento.